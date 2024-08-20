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09:16, 20 августа 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ создать плацдарм перед наступлением в Курской области

Mash: ВСУ после уничтожения мостов в Курской области пытаются создать плацдарм

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после уничтожения трех мостов через реку Сейм в Курской области пытаются создать условия для подготовки плацдарма перед наступлением. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, российским военным удалось зачистить село Сафоновка в Льговском районе от украинских солдат. Схожие операции начали проводить в селах Скрыловка и Шептуховка.

Как пишет Mash, на протяжении пяти дней ВСУ атакуют районный центр Коренево, пытаются обойти его с флангов. Российская армия выдавливает противника с Ольговки.

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Ранее сообщалось, что в Курской области людей эвакуировали из домов на одеялах.

Бои в Курской области продолжаются уже две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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