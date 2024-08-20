Стало известно о попытке ВСУ создать плацдарм перед наступлением в Курской области

Mash: ВСУ после уничтожения мостов в Курской области пытаются создать плацдарм

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после уничтожения трех мостов через реку Сейм в Курской области пытаются создать условия для подготовки плацдарма перед наступлением. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, российским военным удалось зачистить село Сафоновка в Льговском районе от украинских солдат. Схожие операции начали проводить в селах Скрыловка и Шептуховка.

Как пишет Mash, на протяжении пяти дней ВСУ атакуют районный центр Коренево, пытаются обойти его с флангов. Российская армия выдавливает противника с Ольговки.

Ранее сообщалось, что в Курской области людей эвакуировали из домов на одеялах.

Бои в Курской области продолжаются уже две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.