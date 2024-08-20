Житель Курской области рассказал об эвакуации маломобильных граждан из приграничья

Житель Курской области об эвакуации: выносили людей на одеялах из домов

Чтобы эвакуировать маломобильных граждан из приграничных районов Курской области, их приходилось выносить на одеялах из домов. Об этом рассказал местный житель Алексей Золотарев, его слова приводит РЕН ТВ.

«Выносили их на одеялах из домов, это все в спешке происходило. Я по-другому не мог, я там родился, я там живу, я там работаю. И оставить людей в такое время мне бы совесть не позволила», — сказал мужчина.

Из приграничных регионов Курской области уже вывезли тысячи мирных граждан. У некоторых из них нет одежды и документов, другим необходима помощь врачей.

Пенсионер с инвалидностью Юрий Сухоруков также спас из села Гуево в Курской области 60 односельчан. Он координировал их действия по телефону — никто не пострадал, хотя украинские военные постоянно пытались обстрелять колонну людей, которая преимущественно состояла из пожилых женщин.

Бои в Курской области идут две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего неизвестно. Из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 121 тысячи россиян. Часть из них вывозили на лодках, так как ВСУ разрушили мосты через реку Сейм.