Российские военные уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО

Минобороны: артиллеристы ВС России уничтожили гаубицу и расчет ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы группировки «Запад» ударили по гаубице Д-30, тем самым уничтожив орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расчетом в зоне спецоперации (СВО), сообщили в Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, с помощью беспилотника Вооруженные силы (ВС) России выявили цель. Затем они уничтожили замаскированные позиции и расчет вместе с орудием Д-30 в районе лесополосы.

Огонь велся из 152-миллиметровых самоходных орудий «Мста-С».

Ранее российские военные уничтожили цех по производству танковых пушек и две реактивные системы залпового огня (РСЗО).

