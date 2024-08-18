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13:42, 18 августа 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили две РСЗО и цех по производству пушек ВСУ

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS и M270 MLRS на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили цех по производству танковых пушек и две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сводке военного ведомства от 18 августа.

Также сообщается о поражении скоплений живой силы и техники ВСУ в 163 районах.

Ранее сообщалось, что в Курской области была уничтожена группа из 16 бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские штурмовики были ликвидированы у населенного пункта Кремяное.

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