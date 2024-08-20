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18:05, 20 августа 2024Силовые структуры

Украинского командира осудили на 22 года колонии за обстрел жителей Мариуполя

Суд приговорил к 22 годам командира морпехов ВСУ за обстрел жителей Мариуполя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам лишения свободы командира первого разведывательного взвода 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Плотникова за обстрел жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Украинский военный признан виновным по статьям 356 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») и 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды»).

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года Плотников с подчиненными своего подразделения заняли боевые позиции в жилых домах Мариуполя. Украинские военные заметили автомобиль с тремя мужчинами внутри, который ехал по улице с белыми лентами на зеркалах, что обозначает принадлежность к гражданскому транспорту.

Плотников отдал морпехам приказ открыть по машине огонь, в результате один из находившихся в ней мужчин был ранен.

19 августа сообщалось, что суд ДНР заочно арестовал 26-летнего наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне ВСУ.

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      Любовь Ширижик
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