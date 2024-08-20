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07:01, 20 августа 2024Экономика

В Германии подняли вопрос о влиянии антироссийских санкций на экономику ФРГ

В бундестаге подняли вопрос о влиянии антироссийских санкций на экономику ФРГ
СюжетСанкции против России:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Член бундестага Германии от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Кристина Баум подняла вопрос о том, каким образом режим антироссийских санкций повлиял на экономику Германии. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ. «Лента.ру» изучила текст ее письма.

«Какие выводы имеются у федерального правительства о влиянии санкционной политики в отношении Российской Федерации на Федеративную Республику Германия?» — спрашивала она.

Ответ на вопрос Баум предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. По его словам, после начала конфликта на Украине торговля Германии с Россией «значительно ослабла». «Немецкий экспорт в Россию в период с января по май 2024 года был на 70 процентов ниже показателей аналогичного периода в 2021 году. Импорт из России за указанный период был на 94 процента ниже, чем в январе-мае 2021 года», — пояснил Баггер.

При этом он подчеркнул, что у правительства нет данных о значительном влиянии санкций против России на немецкую экономику. Баггер отметил, что цены на товары, от импорта из России которых зависела европейская промышленность, стабилизировались. «Федеральное правительство не располагает доказательствами значительных сбоев в цепочках поставок европейских компаний в результате санкций или ответных мер России», — говорится в ответе статс-секретаря.

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Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что Восточная Германия и ее жители непропорционально страдают от экономических санкций против России и их последствий для местной экономики.

«Именно Восток непропорционально страдает от экономических последствий войны и санкций. Давайте подумаем только о затратах на электроэнергию и состоянии химической промышленности, которая у нас особенно развита», — сказал Хазелофф.

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      Варвара Кошечкина
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