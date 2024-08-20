Венгрия просрочила ответ на вопросы Еврокомиссии об упрощении выдачи виз россиянам

Euractiv: Венгрия не ответила в срок на вопросы ЕК о выдаче виз россиянам

Венгрия не ответила в срок на вопросы Еврокомиссии (ЕК) о якобы угрозе национальной безопасности стран Шенгенской зоны из-за упрощения выдачи виз россиянам и белорусам. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Срок, отведенный Венгрии Европейской комиссией для ответа на вопросы об упрощении условий въезда для граждан России и Беларуси, истек в понедельник (19 августа)», — утверждается в публикации.

По данным портала, Еврокомиссия в начале августа направила венгерской стороне письмо с просьбой объяснить решение об упрощении выдачи виз. В беседе с онлайн-изданием представитель ЕК подтвердил, что «по состоянию на понедельник ​​ответа еще не было».

Ранее председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Венгрия, упростив правила получения виз для россиян, якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в Европу.

30 июля в ЕК сообщили, что ведомство уточняет у Венгрии обстоятельства упрощения визовых требований для граждан России и Белоруссии на предмет возможного нарушения законодательства Евросоюза.