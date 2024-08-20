Венгрия просрочила ответ на вопросы Еврокомиссии об упрощении выдачи виз россиянам

Венгрия не ответила в срок на вопросы Еврокомиссии (ЕК) о якобы угрозе национальной безопасности стран Шенгенской зоны из-за упрощения выдачи виз россиянам и белорусам. Об этом сообщает портал Euractiv.
«Срок, отведенный Венгрии Европейской комиссией для ответа на вопросы об упрощении условий въезда для граждан России и Беларуси, истек в понедельник (19 августа)», — утверждается в публикации.
По данным портала, Еврокомиссия в начале августа направила венгерской стороне письмо с просьбой объяснить решение об упрощении выдачи виз. В беседе с онлайн-изданием представитель ЕК подтвердил, что «по состоянию на понедельник ответа еще не было».
Ранее председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Венгрия, упростив правила получения виз для россиян, якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в Европу.
30 июля в ЕК сообщили, что ведомство уточняет у Венгрии обстоятельства упрощения визовых требований для граждан России и Белоруссии на предмет возможного нарушения законодательства Евросоюза.