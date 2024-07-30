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15:30, 30 июля 2024Мир

ЕК потребовала у Венгрии объяснить упрощение визовых требований для россиян

ЕК заявила, что уточняет у Венгрии обстоятельства упрощения визовых требований

Фото: Zoonar.com / imagoDens / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) уточняет у Венгрии обстоятельства упрощения визовых требований для граждан России и Белоруссии на предмет возможного нарушения законодательства Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, передает Reuters.

«Еврокомиссия находится в контакте с властями Венгрии по этому вопросу, чтобы прояснить масштабы этой схемы и не нарушает ли она наши правила», — рассказала представитель ЕК.

Хиппер также добавила, что Евросоюз считает Россию «угрозой безопасности». По ее словам, в отношении россиян должны вводиться более жесткие требования.

Ранее председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что, частично упростив правила получения туристической визы для граждан России, Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в ЕС. Политик подчеркнул, что решение Будапешта является несвоевременным.

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      Максим Габриелян
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