Звезда «Очень странных дел» экранизирует собственную книгу с собой в главной роли

Милли Бобби Браун снимет фильм по собственному роману с собой в главной роли

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», снимет фильм по собственной книге. Об этом сообщил портал Deadline.

По информации источника, Милли экранизируется свой роман «Девятнадцать шагов», причем главную роль в фильме исполнит сама. Выпуском картины займется стриминговый сервис Netflix.

Несмотря на совсем небольшой для кинопроизводства возраст (Браун исполнилось 20 лет в этом году), это не первый проект, который она выпускает на большие экраны. Ранее вышел фильм «Энола Холмс», в котором девушка также выступила режиссером, продюсером и исполнительницей главной роли.

Ранее стало известно, что другая звезда «Очень странных дел» встречается с певицей Doja Cat.