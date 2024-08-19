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15:42, 19 августа 2024Культура

Певицу Doja Cat и звезду «Очень странных дел» застали вместе

Певица Doja Cat и актер «Очень странных дел» Джозеф Куинн подтвердили отношения
Doja Cat

Doja Cat. Фото: Helle Arensbak / Reuters

Звезда сериала «Очень странные дела» Джозеф Куинн встречается с певицей Doja Cat. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на видео, появившееся в социальной сети X (бывший Twitter).

Пару заметили вместе на музыкальном фестивале Dingwalls в Кэмдене. Они обнимались и держались за руки на протяжении всего мероприятия.

Интересно, что пара познакомилась еще два года назад, однако тогда из-за возможных отношения Doja и Джозефа произошел целый скандал. Дело в том, что артистка не могла найти аккаунт Куинна в социальных сетях и обратилась за помощью к его партнеру по сериалу «Очень странные дела» Ноа Шнаппу. Однако молодой человек выложил личную переписку в общий доступ.

Ранее сообщалось, что певица вышла на сцену во время своего выступления в Португалии с синяками и кровью на лице.

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      Андрей Шеньшаков
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