Популярная рэперша вышла на сцену с синяками и кровью на лице

Американская рэперша Doja Cat вышла на сцену в Португалии с синяками на лице

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) вышла на сцену в Португалии с синяками и кровью на лице. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

28-летняя исполнительница предстала перед публикой в телесном боди в виде переплетенных между собой бинтов. Поверх него звезда надела жакет, колготки в сетку и светлые туфли на каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала очки с прозрачными линзами.

Кроме того, певице сделали грим с гематомой над губой и кровоподтеком под носом. При этом она надела парик с длинными светлыми волосами.

Ранее в июне популярная рэперша показала откровенное фото. На размещенном снимке исполнительница предстала, наклонившись к камере, в белом корсетном топе на широких бретелях и с глубоким декольте.