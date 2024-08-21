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18:50, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал колхозниками «глубинных» россиян и американцев

Блогер Лебедев заявил, что у жителей России и США нет вкуса

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что у россиян так же, как и у американцев, нет вкуса. О сходстве между жителями США и России он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

По словам блогера, и американцы, и россияне имеют искаженные представления о хорошем дизайне. По мнению Лебедева, вкусы жителей США можно понять, просмотрев предложения на российских сайтах о сдаче квартир. «То, что мы там видим, — это очень похоже, про американцев. Потому что глубинный американец — он такой же колхозник, у него такие же искаженные вкусы», — отметил он.

Лебедев подчеркнул, что примеры удачного дизайна, созданного американскими компаниями, появлялись только в том случае, если в фирмах работали сотрудники из других стран. В качестве примера он привел корпорацию Apple, в которой дизайном занимался работник из Великобритании.

Ранее Лебедев назвал колхозником американского миллиардера Илона Маска. Так он оценил образ предпринимателя на конференции DealBook Summit.

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      Мария Большакова
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