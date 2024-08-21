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19:20, 21 августа 2024Путешествия

Авиакомпания бросила в аэропорту чужой страны 14-летнего ребенка

The Mirror: Авиакомпания Wizz Air бросила 14-летнего ребенка в аэропорту Италии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Авиакомпания Wizz Air бросила 14-летнего ребенка в аэропорту чужой страны из-за овербукинга на рейсе. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на его мать Арну.

По словам 39-летней женщины, ее сын находился в Италии на соревнованиях по фехтованию с группой других детей и одним взрослым сопровождающим. Они должны были вылететь обратно в Исландию 10 августа, однако в аэропорту выяснилось, что Альфреда сняли с рейса — для него не осталось места.

Сопровождающий не смог оставить группу без присмотра, поэтому был вынужден бросить Альфреда одного. «Он был очень напуган. Я думаю, это был нервирующий и пугающий опыт», — рассказала Арна изданию.

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Она добавила, что авиакомпания отказалась компенсировать потерянный билет и предложила посадить мальчика на следующий рейс через неделю. Разволновавшаяся родительница не смогла оставить сына одного на семь дней и была вынуждена взять ему дорогой билет на ближайший рейс.

Ранее аналогичный случай произошел с казахстанским лоукостером FlyArystan, который бросил в аэропорту чужого города 12-летнюю девочку. Мать ребенка отметила, что на следующий день ее дочь все-таки смогла вернуться домой другим рейсом, но ситуацию она «не может отпустить, поскольку такое может случиться с любым».

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      Марк Успенский
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