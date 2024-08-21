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11:53, 21 августа 2024Силовые структуры

Дело о вымогательстве денег администраторами Telegram-канала «Держиморда» направлено в суд

В Подмосковье дело администраторов Telegram-канала «Держиморда» передано в суд

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве денег под угрозой распространения недостоверных сведений четырьмя администраторами Telegram-канала «Держиморда». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Они обвиняются по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Все материалы переданы в Красногорский городской суд Московской области.

По данным следствия, один из обвиняемых пригласил знакомого для создания в мессенджере регионального информационного канала. Он, в свою очередь, пригласил еще двоих соучастников, для того, чтобы они занимались административными вопросами и публиковали ложные сведения о профессиональной деятельности публичных лиц, занимающих должности в органах правительства Подмосковья, вымогая у пострадавших деньги за удаление этих сообщений.

По информации прокуратуры, первый фигурант занимался общим руководством и координировал деятельность соучастников. Также он назначал стоимость публикаций и после получения денег распределял их между подельниками. Второй обвиняемый занимался тем, что придумывал и редактировал ложные сообщения. Он контролировал и согласовывал указанную информацию со всеми соучастниками. Двое других злоумышленников под контролем и по согласованию публиковали ложные сведения в канале. Кроме того, один из них вел переписки от лица всей группы с потерпевшими и выдвигал требования о передачи им денег. Так, в период с июня 2021 года по май 2023 года фигуранты требовали 1,2 миллиона рублей, угрожая опубликовать компрометирующую информацию о работе подмосковных министерств. Потерпевший обратился к правоохранителям. Злоумышленников задержали.

Подробности дела были раскрыты в мае 2023 года.

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      Анна Габай
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