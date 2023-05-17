Раскрыты детали дела о вымогательстве в Telegram

Следствие перечислило названия Telegram-каналов, владельцы которых вымогали деньги

Стали известны названия Telegram-каналов, администраторы которых были задержаны за вымогательство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Среди них «Волга Волга», «Уфимская куница», «Ляпкин тяпкин», «Держиморда», «Кольские колики», «Око Оки», «Диванный флот», «Кедровая падь», «Она слезам не верит», «Вглушь» и другие.

В них рассказывалось об общественно-политической повестке в различных регионах России — Подмосковье, Сахалинской области, Приморском крае, ХМАО, Ленинградской области, Республике Башкортостан и других регионах.

По данным полиции, в постах в этих каналах содержались недостоверные сведения, дискредитирующие региональные власти и крупных бизнесменов. За установку блоков на негатив авторы каналов вымогали деньги.

Полицейские задержали владельца PR-агентства и журналиста, который писал тексты для каналов. Их отправили в СИЗО.