Топ-менеджера задержали за вымогательство в Telegram

Полиция задержала журналиста и топ-менеджера PR-агентства за вымогательство в Telegram

Полицейские задержали диджитал-директора российского PR-агентства и профессионального журналиста за вымогательство в мессенджере Telegram. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, в которых рассказывалось о социальных проблемах и политической повестке в разных российских регионах. Как уточняет Telegram-канал Mash, всего было создано пять каналов. При этом учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов Украины, Испании, Черногории и Словении.

Для привлечения подписчиков в текстах использовались яркие заголовки и красочные определения. По данным полиции, в материалах содержались недостоверные сведения, дискредитирующие региональные власти и крупных бизнесменов.

«За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства», — добавила Ирина Волк.

Во время обысков в офисах и квартирах создателей каналов полицейские изъяли деньги, телефоны, планшеты, сим-карты и холодный «криптокошелек». Журналиста, который писал тексты для постов, и директора агентства поместили в СИЗО.