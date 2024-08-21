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22:29, 21 августа 2024Россия

Глава одного из районов Курской области оставил пост и ушел в добровольцы

Глава Дмитриевского района Курской области Рябыкин ушел добровольцем в ЮФО

Фото: Stringer / Reuters

Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин досрочно оставил свой пост. Он ушел, чтобы участвовать в добровольческом формировании на территории Южного федерального округа (ЮФО), говорится в его Telegram-канале.

«События последних лет стали для всех нас временем, когда нужно расставить приоритеты. Сегодня состоялось заседание представительного собрания Дмитриевского района, на котором депутаты единогласно поддержали мое решение о досрочном прекращении полномочий», — написал Рябыкин.

Чиновник поблагодарил жителей за помощь, неравнодушие, активное участие в жизни района. «Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу родную землю великой и независимой!» — добавил он.

Ранее стало известно, что артист Евгений Шишов, известный по ролям в отечественных криминальных сериалах, который в феврале ушел в зону спецоперации (СВО) добровольцем, не выжил во время участия в боях в Курской области. У актера осталась 15-летняя дочь.

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      Александра Синицына
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