Глава одного из районов Курской области оставил пост и ушел в добровольцы

Глава Дмитриевского района Курской области Рябыкин ушел добровольцем в ЮФО

Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин досрочно оставил свой пост. Он ушел, чтобы участвовать в добровольческом формировании на территории Южного федерального округа (ЮФО), говорится в его Telegram-канале.

«События последних лет стали для всех нас временем, когда нужно расставить приоритеты. Сегодня состоялось заседание представительного собрания Дмитриевского района, на котором депутаты единогласно поддержали мое решение о досрочном прекращении полномочий», — написал Рябыкин.

Чиновник поблагодарил жителей за помощь, неравнодушие, активное участие в жизни района. «Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу родную землю великой и независимой!» — добавил он.

Ранее стало известно, что артист Евгений Шишов, известный по ролям в отечественных криминальных сериалах, который в феврале ушел в зону спецоперации (СВО) добровольцем, не выжил во время участия в боях в Курской области. У актера осталась 15-летняя дочь.