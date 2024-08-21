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11:48, 21 августа 2024Силовые структуры

Гражданина Украины осудят за участие в нацбатальоне «Айдар»

В ЛНР осудят украинца Ключку, участвовавшего в боевых действиях в рядах «Айдара»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины Максима Ключки, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Украинец обвиняется по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Его уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Ключка добровольно вступил в ряды батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины в апреле 2019 года. После прохождения обучения по тактике ведения ближнего боя и обращению с оружием он начал выполнять обязанности наводчика штурмового батальона, принимая участие в боевых действиях в Донецкой народной республике.

Ранее прокуратура ЛНР направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя Дмитрия Арутюняна, обвиняемого в призывах к терроризму из-за комментария в интернете. Его дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

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      Олеся Мицкевич
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