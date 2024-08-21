Иск Долиной к матери-одиночке рассмотрит Хамовнический суд Москвы

Хамовнический суд в сентябре рассмотрит дело обманутой мошенниками Долиной

Поданный народной артисткой Ларисой Долиной иск в отношении покупательницы ее квартиры рассмотрит Хамовнический районный суд. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Сделка была осуществлена благодаря введению певицы в заблуждение со стороны третьих лиц, уточняется в материалах иска. Дело планируется рассмотреть 13 сентября 2024 года.

Ответчиком по нему выступает Полина Лурье. По данным Shot, 34-летняя женщина является матерью-одиночкой и проживает в Москве.

Певица лишилась своей квартиры в Хамовниках из-за действий мошенников. Они связались с ней в апреле, представившись сотрудниками спецслужб, и убедили Долину продать ее элитное жилье за 112 миллионов. Вырученные средства народная артистка отправила на специальный счет, который мошенники выдали за «безопасный». Помимо указанной суммы, Долина перевела им еще 68 миллионов рублей, поэтому общий ущерб оказался на уровне 180 миллионов. По данным правоохранительных органов, телефонные мошенники звонили с Украины.