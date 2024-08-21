Китай резко снизил закупки одного из ключевых видов российской агропродукции

Поставки российской муки в Китай сократились на 31,6 процента в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарная стоимость поставок российской пшеничной и ржано-пшеничной муки в Китай сократилась на 31,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустилась до отметки в 15,39 миллиона долларов. О резком снижении закупок КНР одного из ключевых видов агропродукции РФ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

Для сравнения, в январе-июле 2023 года стоимость экспорта российской муки в Китай оценивалась в 22,42 миллиона долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель упал на 7,03 миллиона.

Несмотря на резкий спад поставок в денежном выражении, Россия сохранила за собой второе место среди крупнейших иностранных экспортеров этого вида агропродукции в Китай. Лидером оказалась Япония, которая в январе-июле отправила муку в КНР на общую сумму в 16,32 миллиона долларов. Топ-3 главных поставщиков замкнула Франция с результатом 6,47 миллиона.

За последнее время Китай снизил закупки не только российской муки, но и других важных видов агропродукции. Так, по итогам первой половины 2024 года стоимость экспорта сои из РФ в КНР снизилась до отметки в 19,9 миллиона, хотя в аналогичный период 2023-го находилась на уровне в 54,3 миллиона. Кроме того, пошли на убыль и поставки российской сои. Их суммарная стоимость за год сократилась с 346,1 до 196,9 миллиона долларов.