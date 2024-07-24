Азиатская страна резко увеличила закупки российской агропродукции

Таможня КНР: Китай купил российской пшеницы почти на 39 миллионов долларов

За первые шесть месяцев 2024 года Китай резко увеличил закупки российской пшеницы, но снизил импорт кукурузы и сои. Об этом сообщило Государственное таможенное управление (ГТУ) КНР. Его данные приводит «Интерфакс».

Пшеницы Китай ввез на 38,9 миллиона долларов. В аналогичный период прошлого года речь шла о 4,6 миллиона. Импорт гречихи и проса оценили в 43,6 миллиона (прошлогодние данные — 20,8 миллиона). Овса КНР купила на 28,6 миллиона долларов.

Однако импорт кукурузы снизился до 19,9 миллиона. Прежде он достигал 54,3 миллиона. Также пошли на убыль поставки российской сои — с 346,1 миллиона до 196,9 миллиона.

По данным федерального центра «Агроэкспорт» с января по май 2024 года суммарные объемы поставок гречихи из России в Китай увеличились почти в четыре раза и достигли уровня в 93,7 тысячи тонн.

В самом же Китае ситуация с урожаем может резко ухудшиться. Причина — экстремально жаркое лето с засухами, наводнениями и тайфунами. Крупные рисовые поля на юге уже затопило, а на севере из-за засухи пострадал урожай пшеницы.