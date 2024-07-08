Россия резко нарастила поставки одного вида агропродукции в Китай

«Агроэкспорт»: поставки гречихи из России в Китай выросли почти в четыре раза

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы поставок гречихи из России в Китай выросли почти в четыре раза и достигли уровня в 93,7 тысячи тонн. О резком росте экспорта этого вида агропродукции из РФ в КНР сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Стоимость поставленной в Китай гречихи составила в общей сложности около 34,5 миллиона долларов. Для сравнения, за тот же период 2023 года российские агроэкспортеры отправили в азиатскую страну 24,1 тысячи тонн этого вида агропродукции на сумму в 12,4 миллиона долларов.

Таким образом, в стоимостном выражении экспорт вырос примерно в 2,8 раза. Эксперты также подчеркнули, что в настоящее время Россия является единственным иностранным поставщиком гречихи на китайский рынок.

Ранее эксперты «Агроэкспорта» сообщили о резком увеличении поставок еще одного вида российской агропродукции в КНР. В январе-мае отечественные агроэкспортеры отправили в Китай в общей сложности 124,7 тысячи тонн пшеницы. В сравнении с тем же периодом 2023-го показатель вырос в 9,3 раза. Несмотря на подобную динамику, России не удалось войти в тройку крупнейших поставщиков зерновой агрокультуры — в топ-3 оказались Австралия, Франция и Канада.