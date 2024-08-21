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05:00, 21 августа 2024Забота о себе

Занимающийся сексом с партнершей три раза в год мужчина оказался в тупиковой ситуации

Фото: Daria Litvinova / Unsplash

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, пожаловавшемуся на чрезвычайно редкую интимную близость с партнершей. Его письмо и совет специалистки опубликовало издание The Guardian.

Автор письма заявил, что считает себя опытным и чутким любовником, но это не помогло ему устроить интимную жизнь с партнершей. По словам мужчины, его избранница никогда не проявляет инициативы в постели, ей неинтересно исследовать диапазон своих и его удовольствий. «Из-за этого мы редко занимаемся сексом — может, раза три в год. Когда я пытаюсь поговорить с ней об этом, она готова рассмотреть, что мешает нашей интимной жизни, и туманно намекает на насилие в прошлом», — признался он. При этом мужчина подчеркнул, что обращаться к психологу его возлюбленная не хочет.

В ответ Стивенсон Коннолли заявила, что, когда партнеры в течение многих лет терпят тупиковую ситуацию, подобную описанной в письме, на это всегда есть важные причины, как правило, связанные с выгодами, которые каждый из них получает в этих отношениях. По ее мнению, серьезные попытки что-либо изменить предпринимаются, только когда отрицательные стороны «этого негласного соглашения» начинают перевешивать положительные.

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Эксперт предложила мужчине задать себе вопрос, почему редкий секс его обеспокоил только сейчас, а затем прояснить ситуацию с насилием в прошлом, на которое намекнула ему партнерша. Конноли также рекомендовала открыто поговорить с любимой женщиной, ведь интимная близость — это не только секс. «Сосредоточьтесь на вашей несексуальной близости и выясните, кто она на самом деле, чего боится и почему уходит в себя. Поделитесь своими истинными чувствами. Возможно, именно это нужно и вам, и ей», — подытожила психотерапевт.

Ранее Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, теряющему эрекцию во время секса без оральной стимуляции. Психотерапевт предложила мужчине проанализировать ощущения, которые он испытывает во время орального и обычного секса.

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      Алиса Дмитриева
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