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05:01, 15 августа 2024Забота о себе

Мужчина пожаловался на потерю эрекции без оральной стимуляции и получил совет

Фото: freepik

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, теряющему эрекцию во время секса без оральной стимуляции. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

Мужчина признался, что в течение двух месяцев, что длится его роман с новой девушкой, он испытывает проблемы с эрекцией во время полового акта. «Предыдущие партнерши орально ласкали меня прямо перед сексом, и поддержание эрекции никогда не было проблемой. Однако, похоже, новая девушка не любит оральный секс», — отметил он. При этом мужчина подчеркнул, что находит свою девушку привлекательной и любит ее. Он спросил у Коннолли, почему такое происходит с ним и как ему решить проблему.

В ответ психотерапевт предложила мужчине проанализировать ощущения, которые он испытывает во время орального и обычного секса. «Многие люди привыкают к определенному типу ощущений, который поддерживает возбуждение, и им трудно переключиться на другие. Иногда это связано со стилем мастурбации человека — особенно если связанные с ним ощущения, предшествовавшие эякуляции, принципиально отличались от ощущений во время полового акта», — предположила она.

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Стивенсон Коннолли призвала проявить творческий подход и поэкспериментировать с длительностью прелюдии и разными методами стимуляции. «Вы стали настолько сосредоточены на результатах, что возникло самоисполняющееся пророчество, согласно которому страх неудачи снижает вероятность того, что вы сохраните эрекцию. Забудьте о достижениях и постарайтесь просто сосредоточиться на удовольствии и ощущениях, а также на том, чтобы доставить удовольствие своей девушке», — посоветовала она. Кроме того, добавила специалистка, потерять эрекцию и начать все заново совершенно нормально, тем более на таком коротком сроке сексуальных отношений, как два месяца.

Ранее пожилая женщина с неукротимым либидо пожаловалась на безынициативного в постели мужа. Совет, как себя следует вести в подобной ситуации, ей также дала психотерапевт Стивенсон Коннолли.

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      Александра Лисица
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