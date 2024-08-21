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03:21, 21 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе начали искать замену Зеленскому

«Политика»: Запад активно ищет замену Зеленскому

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Западные государства начали искать преемника президента Украины Владимира Зеленского, сообщает сербское издание «Политика».

«Разговоры о возможном наследнике "первого украинца" уже ведутся в мировых СМИ и в политических кулуарах», — утверждается в материале.

Зеленский осознает, что ему необходимо уступить место другому, более управляемому и гибкому кандидату, который смог бы вселить оптимизм «уже почти отчаявшимся» украинцам, говорится в статье.

«Доверие народа и зарубежных союзников к президенту, чей мандат истек, практически утрачено», — резюмируется в публикации.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что украинский конфликт мог завершиться уже несколько месяцев назад. По ее словам, вместо стремления заключить мир Владимир Зеленский вербует людей «всех поколений» для участия в заведомо проигрышном для него конфликте.

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      Маргарита Пименова
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