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13:05, 21 августа 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ в отставке предрек разгром украинской армии в Курской области

Экс-майор ВСУ Лапин предрек разгром украинской армии в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет разгром в Курской области, если командование примет решение удерживать позиции. Такое заявление сделал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает РИА Новости.

«Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, (...) как только фронт становится статичным, нам конец», — рассказал офицер.

Бывший военный отметил преимущество Российской армии в воздухе, артиллерии и числе военных в регионе.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Киева атаковать Курскую область приведет к радикальному увеличению потерь среди украинской армии.

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      Валентин Карант
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