Медведев: решение Украины атаковать Курскую область приведет к увеличению потерь

Решение Киева атаковать Курскую область приведет к радикальному увеличению потерь среди Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил зампредседателя Совбеза Росси Дмитрий Медведев в Telegram.

«Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов», — предупредил Медведев о последствиях атаки на российский регион.

По словам политика, до атаки ВСУ на Курскую область Москва могла угодить в «переговорный капкан», начав ранние ненужные обсуждения о мире. Медведев убежден, что они несли «неясные перспективы и последствия». Однако нападение на российский регион все расставило по своим местам.

Медведев исключил переговоры «до полного разгрома врага».