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09:47, 21 августа 2024Россия

Медведев предупредил об опасности попадания России в «переговорный капкан»

Медведев: до атаки под Курском Россия могла попасть в «переговорный капкан»

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

До атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область Москва могла угодить в «переговорный капкан», начав ранние ненужные обсуждения о мире. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, для России существовала опасность начать переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные Киеву. Медведев убежден, что они несли «неясные перспективы и последствия». Однако нападение на российский регион все расставило по своим местам.

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — предупредил политик.

Ранее пленный солдат украинской армии Денис Попов рассказал, что командование Вооруженных сил Украины при вторжении в Курскую область России посылало людей на убой.

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      Варвара Кошечкина
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