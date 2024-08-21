Медведев: до атаки под Курском Россия могла попасть в «переговорный капкан»

До атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область Москва могла угодить в «переговорный капкан», начав ранние ненужные обсуждения о мире. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, для России существовала опасность начать переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные Киеву. Медведев убежден, что они несли «неясные перспективы и последствия». Однако нападение на российский регион все расставило по своим местам.

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — предупредил политик.

Ранее пленный солдат украинской армии Денис Попов рассказал, что командование Вооруженных сил Украины при вторжении в Курскую область России посылало людей на убой.