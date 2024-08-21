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12:03, 21 августа 2024Путешествия

Появились подробности о пропавшей в горах Турции россиянке

Полиция нашла чек из Duty Free, принадлежавший пропавшей в Турции россиянке

Кадр: Telegram-канал BAZA

Сотрудники полиции нашли чек из магазина Duty Free, который принадлежал россиянке, пропавшей в горах Турции. Подробности поисков туристки появились у Telegram-канале Baza.

Уточняется, что чек обнаружили недалеко от места, где в последний раз был зафиксирован сигнал телефона 47-летней туристки Натальи. Последние цифры на нем совпали с номером ее карты.

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Спасатели обследовали местность, но других следов пропавшей женщины не увидели. Как пишет источник, поиски россиянки продолжаются, в операции задействованы дроны. По одной из версий, она могла заблудиться или пораниться и спрятаться в пещере.

Ранее стало известно, что Наталья остановилась в отеле Marmaris Park Hotel. В последний раз она выходила на связь с родственниками 16 августа и рассказывала им о своем путешествии.

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      Алина Черненко
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