Причину желания сходить в туалет сразу после еды объяснили

Стремительное желание опорожнить кишечник сразу после еды объясняется физиологическим рефлексом, заявил гастроэнтеролог Джозеф Салхаб. Его слова приводит издание HuffPost.

Салхаб уверяет, что желание сходить в туалет сразу после еды не означает, что пища мгновенно переварилась и переместилась по всему желудочно-кишечному тракту. Он рассказал, что происходит это из-за так называемого желудочно-кишечного рефлекса — физиологического процесса, возникающего в ответ на растяжение желудка после приема пищи и поступления побочных продуктов пищеварения в кишечник.

По словам Салхаба, как только желудок максимально растягивается, в мозг поступает команда о насыщении, вследствие этого толстая кишка начинает сокращаться, чтобы освободить место для переваренной пищи. «Этот рефлекс заставляет вас чувствовать, что вам как можно скорее надо посетить туалет, особенно после завтрака», — отметил врач, добавив, что таким образом организм освобождается «от застарелого супа и воды».

Особенно часто этот рефлекс проявляется у людей с синдромом раздраженного кишечника, добавил гастроэнтеролог. Кроме того, по его словам, усилить желание опорожнить кишечник сразу после еды могут некоторые продукты, например жареная пища, некоторые цитрусовые фрукты и молочные продукты.

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