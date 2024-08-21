Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

VK: технологии OnePass и OnePass Only не позволят злоумышленникам украсть пароль

Число людей, которые перешли на беспарольные способы входа, с начала года выросло на 40 процентов. О способах защитить аккаунт в соцсетях «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе VK.

Больше всего увеличилось число аккаунтов VK ID, которые защищены беспарольной технологией OnePass — вход по скану лица или отпечатку пальца. Выбравших этот метод защиты россиян стало больше на 70 процентов по сравнению с началом 2024 года.

Кроме того, растет число пользователей, которые полностью отказываются от паролей и подключают функцию OnePass Only. «После ее подключения при входе в аккаунт нельзя выбрать альтернативный способ авторизации — например, по паролю. Для входа обязательно требуется устройство для подтверждения личности по лицу или отпечатку пальцев, поэтому у злоумышленников нет возможности украсть пароль от аккаунта или подобрать его», — сказано в сообщении.

Использование OnePass Only значительно повышает степень защиты профиля в сравнении со стандартной парольной аутентификацией.

Подключить функцию OnePass и узнать больше о технологии можно в специальном разделе. Функция «Статус безопасности» в личном кабинете VK ID позволит оценить степень защищенности аккаунта, проанализировав текущие настройки.