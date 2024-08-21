Российские цифровые платформы запустили акции поддержки пострадавших в Курской области

Ozon и «Авито» запустили акции поддержки пострадавших жителей Курской области

Крупнейшие российские цифровые платформы объявили о запуске акции поддержки пострадавших жителей Курской области, сообщает РИА Новости. В частности, пользователи «Авито» смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома.

Скоро на площадке станет доступен специальный раздел для тех, кто ищет временное жилье, также «Авито» предоставит помощь вынужденно покинувшим свои дома жителям Курской области с поиском временной работы, запустив для соискателей фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки.

В Wildberries рассказали, что для передачи в Курскую область подготовлены теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Тем временем Ozon начислит пострадавшим жителям по три тысячи баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Помимо этого клиенты смогут купить специальные сертификаты номиналом в 500 рублей, средства от которых адресно направят людям из региона.

Ранее стало известно, что глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил предоставить бизнесменам, работающим на приграничной территории Курской области, отсрочки по уплате налогов и страховых взносов.