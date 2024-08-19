Бизнес в Курской области получит отсрочку по налогам

Мишустин поручил дать отсрочку по налогам работающему в Курской области бизнесу

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить налоговые отсрочки работающим в Курской области предпринимателям. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Отсрочку по уплате налогов и страховых взносов сроком на один год с последующей рассрочкой их уплаты смогут получить бизнесмены, работающие на приграничной территории региона. Минфину РФ предстоит в течение десяти дней внести предприятия в проект соответствующего акта.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что жители восьми районов Курской области смогут бесплатно пользоваться связью и мобильным интернетом даже при минусовом балансе. Такой режим предоставления услуг сохранится до окончания режима ЧС.

Также власти озвучили планы выдачи сертификатов на новое жилье двум тысячам семей из приграничных районов Курской области. На эти цели из федерального бюджета направлено 1,8 миллиарда рублей.