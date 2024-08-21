Товарооборот России и Белоруссии оценили

В Белоруссии заявили о превысившем $25 млрд полугодовом товарообороте с РФ

Товарооборот Белоруссии и России достиг в первом полугодии уровня 25,1 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель председателя статистического ведомства республики Тимофей Жигарев, которого цитирует БелТА.

Как отметил чиновник, по сравнению с аналогичным периодом годичной давности показатель вырос на 6,4 процента. По итогам первых четырех месяцев 2024-го фиксировался чуть более динамичный рост в 7 процентов, сообщало РИА Новости.

«Наблюдается положительная динамика как экспорта, так и импорта. 96,6 процента экспорта в Россию приходится на продукцию обрабатывающей промышленности», — приводит его оценку Telegram-канал Белстата.

В январе-июне 2023 года рост товарооборота РФ и Белоруссии составил 16,9 процента к показателям 2022-го, а по итогам всего года показатель вырос на 6 процентов, до 53 миллиардов долларов.