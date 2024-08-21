В кабмин направили законопроект о наделении статусом ветерана военкоров СВО

Хинштейн: в кабмин направили проект о наделении статусом ветерана военкоров СВО

Законопроект, который предлагается наделить статусом ветерана журналистов, работающих в зоне спецоперации и в зоне КТО, был направлен на отзыв в кабмин. Об этом рассказал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Подготовленный мной совместно с Союзом журналистов России и Минцифрой России законопроект направлен в правительство для получения официального заключения», — уточнил он.

Планируется, что соответствующим ветеранским статусом будут наделяться журналисты и сотрудники СМИ, работающие или работавшие в зоне СВО, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах КТО. Кроме того, действие законопроекта предлагается распространить на сотрудников СМИ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Получившие ветеранский статус журналисты, будут иметь все те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, уточнил Хинштейн.

В конце июля стало известно, что в России одобрили возможность отправлять бойцов СВО на Украине на гаупвахту за пользование гаджетами на службе. Дисциплинарный арест для военнослужащих вводит Госдума. Так, если при исполнении обязанностей военный будет пользоваться гаджетами, которые позволяют передавать онлайн данные геолокации, распространять или предоставлять аудио-, фото- и видеоматериалы, ему будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток по решению командиров воинских частей.

Кроме того, депутаты ГД 24 июля приняли в третьем чтении законопроект, дающий командирам воинских частей право назначать дисциплинарный арест бойцам специальной военной операции.