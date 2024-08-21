В российском регионе задержан вербовавший мигрантов в террористы иностранец

Под Хабаровском задержан мигрант, вербовавший граждан Узбекистана в террористы

Под Хабаровском задержан иностранец, вербовавший граждан Узбекистана в террористы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Хабаровскому краю.

По информации ФСБ, фигурант — выходец одной из стран Средней Азии. Он оказывал содействие террористической деятельности и занимался тем, что вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и участия в деятельности международной террористической организации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Сейчас он арестован.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам заключения за вербовку заключенных в террористические организации.