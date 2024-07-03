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10:53, 3 июля 2024Силовые структуры

Вербовавший российских заключенных в террористы мужчина получил 15 лет колонии

На Алтае мужчина получил 15 лет колонии за вербовку заключенных в террористы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Алтайском крае 1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам заключения за вербовку заключенных в террористические организации. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что подсудимый был приверженцем идеологии запрещенных в России террористических организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Исламское государство». Отбывая наказание в одной из колоний Алтайского края, он выступал в качестве лидера, пропагандируя деятельность запрещенных организаций.

На организованных собраниях мужчина проводил религиозные беседы, разъяснял идеологические основы террористических организаций, оправдывая расправу над «неверными».

Действия подсудимого пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН России по Алтайскому краю. Его признали виновным по статьям 205.1 («Склонение, вербовка и иное вовлечение лиц в участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма») и 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») УК РФ.

Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в России признали экстремистскими и запретил распространять четыре книги.

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      Илона Палей
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