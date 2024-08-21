Мирный житель заявил, что в Харьковскую область прибыли англоязычные наемники

Англоязычные наемники прибыли в Харьковскую область, к линии боевого соприкосновения. Произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ, рассказал житель подконтрольной ВСУ территории региона, сообщает РИА Новости.

«Иностранцы, в основном англоязычные, недавно заехали. Агрессивно себя ведут, мы их не понимаем. Такое ощущение, что мы для них враги», — отметил мирный житель.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины избивают мирное население на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области. Местная жительница рассказала, что сотрудники полиции боятся бойцов ВСУ, и поэтому жителям остается лишь ждать прихода российских войск.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации на всей линии фронта. Он также признал, что российская армия сохраняет трехкратный перевес над ВСУ в использовании артиллерийских боеприпасов.