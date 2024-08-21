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03:45, 21 августа 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали об избиении жителей украинскими военными

РИА Новости: украинские военные избивают мирных жителей в Харьковской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / File Photo / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) избивают мирное население на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области, рассказала РИА Новости местная жительница.

«Вместо отступивших военных зашли три новые бригады. Наглые, бьют ужасно», — заявила она, добавив, что украинские военные забирают у людей дома.

Собеседница агентства рассказала, что сотрудники полиции боятся бойцов ВСУ, и поэтому жителям остается лишь ждать прихода российских войск. «Защиты нет нигде. Вернитесь, мы уже не можем», — заключила она.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предрекла потерю Украиной Харьковской области. По ее словам, переход Покровска и Торецка под контроль Российской армии является вопросом ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск с выходом на Днепропетровскую и Харьковскую области.

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      Маргарита Пименова
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