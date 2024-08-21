РИА Новости: украинские военные избивают мирных жителей в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) избивают мирное население на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области, рассказала РИА Новости местная жительница.

«Вместо отступивших военных зашли три новые бригады. Наглые, бьют ужасно», — заявила она, добавив, что украинские военные забирают у людей дома.

Собеседница агентства рассказала, что сотрудники полиции боятся бойцов ВСУ, и поэтому жителям остается лишь ждать прихода российских войск. «Защиты нет нигде. Вернитесь, мы уже не можем», — заключила она.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предрекла потерю Украиной Харьковской области. По ее словам, переход Покровска и Торецка под контроль Российской армии является вопросом ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск с выходом на Днепропетровскую и Харьковскую области.