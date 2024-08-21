Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) избивают мирное население на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области, рассказала РИА Новости местная жительница.
«Вместо отступивших военных зашли три новые бригады. Наглые, бьют ужасно», — заявила она, добавив, что украинские военные забирают у людей дома.
Собеседница агентства рассказала, что сотрудники полиции боятся бойцов ВСУ, и поэтому жителям остается лишь ждать прихода российских войск. «Защиты нет нигде. Вернитесь, мы уже не можем», — заключила она.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предрекла потерю Украиной Харьковской области. По ее словам, переход Покровска и Торецка под контроль Российской армии является вопросом ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск с выходом на Днепропетровскую и Харьковскую области.