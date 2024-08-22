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07:15, 22 августа 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в купальнике

33-летняя модель Жасмин Тукс похвасталась фигурой в белом купальнике

Фото: @jastookes

Популярная американская топ-модель Жасмин Тукс похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 7,4 миллиона подписчиков.

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в асимметричном белом купальнике с обнажающими тело вырезами. Кроме того, данный предмет гардероба оказался оформлен золотистой фурнитурой, под которую бывший «ангел» Victoria's Secret также подобрала массивные серьги и браслет.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Просто за гранью красоты», «Выглядишь потрясающе», «Самая красивая женщина», — восхитились поклонники.

Ранее в августе 35-летняя модель Victoria's Secret южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась топлес.

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      Карина Черных
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