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04:16, 20 августа 2024Ценности

Модель Victoria's Secret снялась топлес

Фото: @angelcandices

Супермодель южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на странице бразильского фотографа Эдуардо Бравина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица Victoria's Secret поделилась пляжными кадрами, сделанными на Таити. На одном из фото 35-летняя знаменитость позировала, стоя в морской воде в черных стрингах от бикини и с обнаженной грудью.

При этом модель распустила волосы и надела на шею украшение с объемной ракушкой в виде подвески.

Ранее в августе известная чешская модель Хана Жирикова снялась топлес для обложки греческой версии журнала Harper’s Bazaar.

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      Карина Черных
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