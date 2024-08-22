Мужчина рассказал о своей тайной зависимости от БДСМ

Жених не может перестать ходить в «секс-подземелья» и скрывает свои пристрастия от невесты. О своей тайной зависимости от БДСМ он рассказал изданию Metro.

Мужчина признался, что впервые попробовал БДСМ, когда был в университете. Вскоре он понял, что получает удовольствие, когда его унижают. «Мне действительно нравится, когда на меня надевают наручники и шлепают, и, хотя я стараюсь делать это не слишком часто, желание есть всегда», — объясняет он.

Уже около трех лет мужчина состоит в отношениях. В следующем году у него должна состояться свадьба. Он утверждает, что ни разу за эти годы не осмелился попросить свою возлюбленную выступить в качестве доминатрикс. По его словам, он боится, что она не сможет его понять.

По словам мужчины, он не знает, откуда у него такой фетиш: в детстве над ним никогда физически не издевались. Он отметил, что должен прекратить ходить на БДСМ-вечеринки до свадьбы и рождения детей, но пока не понимает, как избавиться от привычки, которая приносит ему облегчение.

Ранее сообщалось, что журналист Матта Басби отправился в БДСМ-круиз и описал происходившее на борту. Он понаблюдал за массовой поркой, практиками шибари и играми с иглами.

