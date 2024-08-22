Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 22 августа 2024Из жизни

Мужчина рассказал о своей тайной зависимости от БДСМ

Фото: Asia Evtyshok / Shutterstock / Fotodom

Жених не может перестать ходить в «секс-подземелья» и скрывает свои пристрастия от невесты. О своей тайной зависимости от БДСМ он рассказал изданию Metro.

Мужчина признался, что впервые попробовал БДСМ, когда был в университете. Вскоре он понял, что получает удовольствие, когда его унижают. «Мне действительно нравится, когда на меня надевают наручники и шлепают, и, хотя я стараюсь делать это не слишком часто, желание есть всегда», — объясняет он.

Уже около трех лет мужчина состоит в отношениях. В следующем году у него должна состояться свадьба. Он утверждает, что ни разу за эти годы не осмелился попросить свою возлюбленную выступить в качестве доминатрикс. По его словам, он боится, что она не сможет его понять.

Материалы по теме:
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023

По словам мужчины, он не знает, откуда у него такой фетиш: в детстве над ним никогда физически не издевались. Он отметил, что должен прекратить ходить на БДСМ-вечеринки до свадьбы и рождения детей, но пока не понимает, как избавиться от привычки, которая приносит ему облегчение.

Ранее сообщалось, что журналист Матта Басби отправился в БДСМ-круиз и описал происходившее на борту. Он понаблюдал за массовой поркой, практиками шибари и играми с иглами.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина планирует подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Чего именно хочет Киев?

      Житель Суджи рассказал о расстреле беременной жены солдатом ВСУ

      На Западе заявили о неспособности Киева удержать Донбасс

      Военный эксперт высказался о боевой ситуации в Курской области

      Девушка отправила парню интимное фото и удивилась его реакции

      Россиянка описала отдых на черноморском курорте фразой «нас тошнило по кругу»

      Маск высказался о будущем имплантов Neuralink

      В Совфеде высказались о взятых в плен американских наемниках

      Стало известно о переполненности кладбищ в секторе Газа

      Названа причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше