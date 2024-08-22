На Камчатке начались операции по спасению туристов и местных жителей

МЧС: на Камчатке начали три операции по спасению туристов и местных жителей

На Камчатке начали три операции по спасению туристов и местных жителей. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что пострадали двое туристов и местные жители, покинувших на лодке село Парень. У туриста зарегистрированной тургруппы, находящейся на вулкане Ключевская сопка, стало плохо с сердцем. Второй турист повредил связки.

Группа находится на высоте 2,7 тысячи метров, координаты и связь есть, сообщил глава ГУ МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что территориальный центр медицины катастроф находится в готовности к вылету, но дальнейшие погодные условия неизвестны. На вылет также готовятся медики и спасатели, отметил чиновник.

В Пенжинском районе ищут двоих местных жителей, направившихся на лодке из села Парень в село Манилы вдоль береговой линии Пенжинской губы. Пропавших ищут спасатели и волонтеры.

22 августа на Камчатке снова произошло землетрясение, магнитуда составила 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в среду, 21 августа, в 23:30 по московскому времени (8:30 четверга, 22 августа, по местному времени). Землетрясение произошло на глубине 39 км, эпицентр находился в 120 км от Петропавловска-Камчатского.