Назван замедляющий старение продукт

Китайские ученые назвали чай замедляющим старение продуктом. Результаты исследования, переведенные экспертами сообщества tea.ru и Центра отраслевой экспертизы МАЙ, попали в распоряжение «Ленты.ру».

Известно, что в исследовании приняли участие почти 14 тысяч человек из Великобритании и Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Члены контрольной группы рассказали о своих чайных привычках, а ученые измерили их артериальное давление, уровень холестерина и процент жира в организме. Ключевым аспектом стал анализ крови.

Выяснилось, что даже небольшое количество чая способствовало замедлению старения у участников исследования в течение двух лет наблюдений. Наиболее значительные изменения были зафиксированы у тех, кто ежедневно выпивал три чашки чая, что примерно соответствует шести-восьми граммам заваренных чайных листьев. При этом у испытуемых, которые не употребляли чай, процессы биологического старения проходили быстрее.

По мнению ученых, важную роль в благотворном эффекте, который оказывает чай на организм, играют биоактивные соединения, содержащиеся в напитке. Это в первую очередь полифенолы, теанин и кофеин, которые благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника. Вид чая при этом не имеет особого значения.

Отмечается, что первым в топе напитков, влияющих на омоложение, оказался зеленый чай. Он ускоряет обмен веществ, способствует сжиганию жира и заряжает организм энергией. Кроме того, его регулярное употребление улучшает состояние кожи, волос и ногтей благодаря содержанию витаминов и минералов.

В то же время на втором месте по полезности идет черный чай, который способствует улучшению кровообращения и придает коже здоровый цвет, а также укрепляет волосы и ногти и помогает справляться со стрессом. На третьем месте белый чай, а на четвертом и пятом — пуэр и ройбуш.

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