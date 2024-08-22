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05:01, 22 августа 2024Бывший СССР

Полковник предрек недовольство военных ВСУ из-за решения по назначению командиров

Полковник Матвийчук: солдаты ВСУ могут взбунтоваться против иностранных офицеров

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут взбунтоваться против руководства на фоне низкого боевого духа, а также из-за назначения иностранных наемников командирами, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ВСУ в последнее время все чаще выполняют задачи, не свойственные линейным частям обычной армии. Многие командиры, которые могли осуществлять разумное руководство, на данный момент физически уничтожены, появились командиры из числа наемников. Это не только командиры, но и каратели», — считает полковник.

В обычной ситуации, по словам Матвийчука, командир принимает непосредственное участие в боевых действиях, но наемники остаются позади, наблюдая за полем боя, принимая решения и, возможно, жертвуя рядовыми солдатами.

«Как профессиональный военный, полагаю, что все это до поры до времени. Украинские солдаты просто взбунтуются. Моральный дух уже сейчас настолько низок, что в плен начали сдаваться подразделениями и взводами», — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в ВСУ начали назначать иностранных наемников командирами из-за недостатка квалифицированных кадров. Отмечалось, что огромные проблемы с командирским составом заметны на уровне взводов и рот, а на передовой не хватает лейтенантов и капитанов.

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