Парень попал в больницу из-за попыток невесты спасти его от паука и передумал жениться

Пользователь Reddit поделился историей о том, как невеста нанесла ему травму, пытаясь спасти от паука, и столкнулась с неприятным последствием. Парень передумал жениться на девушке.

Автор поста написал, что в течение пяти лет состоял в отношениях со своей невестой, с которой они планировали пожениться осенью 2025 года. «Я всегда знал, что она очень боится насекомых, пауков и червей, но встречи с ними неизбежны», — отметил он.

Однажды, по словам героя истории, они сидели на заднем дворе в гостях у друзей. «Следующее, что я помню, это то, что я просыпаюсь в скорой помощи, она плачет и объясняет, что произошло», — вспомнил он. Невеста рассказала жениху, что увидела на его лбу паука, взяла металлический контейнер из-под горящей свечи и начала бить его по голове. «В результате мне поставили восемь скоб, я получил внутреннюю травму головного мозга и ожог лица второй степени», — рассказал автор истории.

После произошедшего, как признался молодой человек, он решил отменить свадьбу. «Я не хочу, чтобы такое случилось со мной снова», — добавил он.

В комментариях пользователи поддержали решение рассказчика. По мнению многих комментаторов, произошедшая ситуация вышла за рамки фобии. «Надеюсь, она получит помощь. Но ваша реакция очень разумна», — написал один из них.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как удивилась поведению жениха во время нападения на них и рассталась с ним. Когда неизвестные хотели ограбить их, мужчина убежал.