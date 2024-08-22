Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Парень попал в больницу из-за попыток невесты спасти его от паука и передумал жениться

Фото: Ana Cauchi / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как невеста нанесла ему травму, пытаясь спасти от паука, и столкнулась с неприятным последствием. Парень передумал жениться на девушке.

Автор поста написал, что в течение пяти лет состоял в отношениях со своей невестой, с которой они планировали пожениться осенью 2025 года. «Я всегда знал, что она очень боится насекомых, пауков и червей, но встречи с ними неизбежны», — отметил он.

Однажды, по словам героя истории, они сидели на заднем дворе в гостях у друзей. «Следующее, что я помню, это то, что я просыпаюсь в скорой помощи, она плачет и объясняет, что произошло», — вспомнил он. Невеста рассказала жениху, что увидела на его лбу паука, взяла металлический контейнер из-под горящей свечи и начала бить его по голове. «В результате мне поставили восемь скоб, я получил внутреннюю травму головного мозга и ожог лица второй степени», — рассказал автор истории.

Материалы по теме:
Парень создал игру для любимой. Он отказался зарабатывать на приложении, но оно стало культовым и сделало его миллионером
Парень создал игру для любимой.Он отказался зарабатывать на приложении, но оно стало культовым и сделало его миллионером
7 февраля 2022
«Стопроцентный успех» Как искусственный интеллект помогает мужчинам и женщинам покорить человека при первом знакомстве
«Стопроцентный успех»Как искусственный интеллект помогает мужчинам и женщинам покорить человека при первом знакомстве
11 января 2023

После произошедшего, как признался молодой человек, он решил отменить свадьбу. «Я не хочу, чтобы такое случилось со мной снова», — добавил он.

В комментариях пользователи поддержали решение рассказчика. По мнению многих комментаторов, произошедшая ситуация вышла за рамки фобии. «Надеюсь, она получит помощь. Но ваша реакция очень разумна», — написал один из них.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как удивилась поведению жениха во время нападения на них и рассталась с ним. Когда неизвестные хотели ограбить их, мужчина убежал.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не начинаем юлить, как некоторые». Казахстан ответил на упрек Лукашенко в нечестном отношении к России

      Парень попал в больницу из-за попыток невесты спасти его от паука и передумал жениться

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Журова описала дисквалификацию Валиевой фразой «политической каток»

      Стало известно о дискредитации в зоне СВО западных танков Challenger и Leopard

      Директора российской школы искусств заподозрили в получении взяток от подчиненных

      Украина выпустила по Курской области еще две ракеты и беспилотник

      Марочко заявил о проблемах у ВСУ под Харьковом с работой Starlink

      Появились предполагаемые кадры попытки атаки ВСУ на аэродром в Волгоградской области

      В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше