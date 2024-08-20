Девушка удивилась поведению жениха во время нападения и рассталась с ним

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как удивилась поведению жениха во время нападения на них и рассталась с ним. Мужчина убежал, когда неизвестные хотели ограбить их.

Автор поста написала, что шесть лет состояла в отношениях с молодым человеком. «Он сделал мне предложение несколько месяцев назад. Это было самым счастливым моментом в моей жизни», — отметила она.

Недавно, по словам героини истории, они с женихом и ее братом ужинали в ресторане. Их машина была припаркована далеко от заведения, поэтому им пришлось идти ночью пешком до автомобиля.

«Внезапно человек на велосипеде подошел к нам и потребовал, чтобы мы отдали все, что у нас было», — рассказала девушка и добавила, что ее жених запаниковал и убежал. В итоге брат рассказчицы напал на угрожавшего им мужчину и избил его. «У него не было оружия, только поддельный пистолет», — добавила автор истории.

Девушка призналась, что разочаровалась в женихе после нападения. «Я чувствую, что потеряла много любви к нему после прошлой ночи», — отметила она. Позже героиня истории опубликовала еще один пост на Reddit, в котором заявила, что все же рассталась с женихом.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста. По мнению большинства, оно могло бы быть другим, если бы жених рассказчицы убежал не один, а вместе с ней.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как получила странный подарок от матери жениха. Девушка уточнила, что отказалась его принять и передумала выходить замуж.