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15:59, 22 августа 2024Моя страна

Покупающий лотерейные билеты со времен СССР пенсионер выиграл 50 миллионов рублей

Пенсионер из Тульской области выиграл 50 миллионов рублей

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Пенсионер из Тульской области выиграл в лотерею крупный приз в размере 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «МК в Туле».

Россиянин узнал о выигрыше по ТВ. Он приобрел четыре билета на розыгрыш, и его результаты для пенсионера стали сюрпризом. Жена победителя все еще не может поверить в удачу.

Россиянин поделился, что регулярно покупал лотерейные билеты еще со времен СССР. Последние годы он приобретает сразу по несколько билетов. Пенсионер признался, что никогда не ожидал получить такой крупный выигрыш.

Ранее сообщалось, что оператор погрузчика из Рязани выиграл в лотерею миллион рублей вслед за отцом. Житель российского города сообщил, что участие в лотерее — это семейное хобби.

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      Варвара Кошечкина
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