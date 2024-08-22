Покупающий лотерейные билеты со времен СССР пенсионер выиграл 50 миллионов рублей

Пенсионер из Тульской области выиграл 50 миллионов рублей

Пенсионер из Тульской области выиграл в лотерею крупный приз в размере 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «МК в Туле».

Россиянин узнал о выигрыше по ТВ. Он приобрел четыре билета на розыгрыш, и его результаты для пенсионера стали сюрпризом. Жена победителя все еще не может поверить в удачу.

Россиянин поделился, что регулярно покупал лотерейные билеты еще со времен СССР. Последние годы он приобретает сразу по несколько билетов. Пенсионер признался, что никогда не ожидал получить такой крупный выигрыш.

Ранее сообщалось, что оператор погрузчика из Рязани выиграл в лотерею миллион рублей вслед за отцом. Житель российского города сообщил, что участие в лотерее — это семейное хобби.