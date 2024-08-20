Житель российского города выиграл в лотерею миллион рублей вслед за отцом

Житель Рязани выиграл в лотерею миллион рублей

Оператор погрузчика из Рязани выиграл в лотерею миллион рублей вслед за отцом. Об этом пишет Kp.ru.

Житель российского города сообщил, что лотерейные билеты — это семейное хобби. «Когда-то мой отец выигрывал миллион рублей, и на эти деньги он отремонтировал трактор, помог близким, — заявил он. — В этот раз удача улыбнулась мне».

Выигранные деньги мужчина планирует вложить в первый взнос на ипотеку.

Ранее двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Счастливчиками оказались жители Псковской и Тульской областей. Розыгрыш 100 миллионов рублей состоялся в воскресенье, 18 августа.