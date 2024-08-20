Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:15, 20 августа 2024Моя страна

Житель российского города выиграл в лотерею миллион рублей вслед за отцом

Житель Рязани выиграл в лотерею миллион рублей

Оператор погрузчика из Рязани выиграл в лотерею миллион рублей вслед за отцом. Об этом пишет Kp.ru.

Житель российского города сообщил, что лотерейные билеты — это семейное хобби. «Когда-то мой отец выигрывал миллион рублей, и на эти деньги он отремонтировал трактор, помог близким, — заявил он. — В этот раз удача улыбнулась мне».

Выигранные деньги мужчина планирует вложить в первый взнос на ипотеку.

Ранее двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Счастливчиками оказались жители Псковской и Тульской областей. Розыгрыш 100 миллионов рублей состоялся в воскресенье, 18 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

      Путин в Чечне встретился с уезжающими на СВО добровольцами

      Путин вспомнил о дружбе с Ахматом-Хаджи Кадыровым

      Роспотребнадзор изъял продукцию из двух магазинов Eurospar в Москве

      Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

      В Пентагоне заявили о необходимости модернизации систем ПРО

      В ООН заявили о непрерывном мониторинге ситуации в Курской области

      В Киеве рассказали об ослабившем ВСУ решении Лукашенко

      55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини и без макияжа

      Медведь вломился в дом и набросился на мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше