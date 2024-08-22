Порномодель сбежала от «ужасных соседей» к оленям и лисам

В Великобритании порномодель купила дом в шотландской глубинке, чтобы не встречаться с соседями из родного города. Об этом пишет Daily Record.

30-летняя мать двоих детей Лора Уайт из городка Аберчирдер начала продавать свои откровенные фото и видео из-за бедности. У нее не было работы, а семью приходилось содержать на пособие в 35 фунтов стерлингов в неделю. Теперь она утверждает, что зарабатывает более пяти тысяч фунтов в месяц.

Женщина рассказала, что, как только ее контент начал появляться на платформе OnlyFans, жительницы Аберчирдера, население которого составляет около 1200 человек, обрушились на нее с оскорблениями. Они писали анонимные письма и угрожали, что натравят на нее полицию и социальные службы, если она не удалит из сети порно со своим участием. По мнению Уайт, женщины боялись, что мужья станут ее подписчиками.

Британка игнорировала требования соседок и в итоге скопила деньги на собственное жилье за городом. 8 августа она с детьми и возлюбленным переехала в дом, расположенный в лесной глуши в 50 километрах от Аберчирдера. На новом месте у нее появилось помещение, которое можно оборудовать под студию, и исчезли проблемы с ненавидящими ее соседями.

«Это огромное облегчение, что мы наконец уехали. Не нужно видится с людьми. По вечерам здесь только птицы, олени и лисы», — подытожила Уайт.

Ранее порномодель с тремя детьми пожаловалась на осуждение со стороны других матерей. Она посетовала, что ее недолюбливают родительницы друзей и одноклассников ее детей.

